Спецкомиссия будет искать плагиат в диссертациях белорусских ученых

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) утвердила положение о комиссии по вопросам использования в диссертациях результатов иных лиц, фальсификации либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела, документ был опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Данное постановление ВАК № 3 от 2 сентября определяет порядок создания и деятельности комиссии, требования к ее составу, права и обязанности членов.

В документе говорится, что комиссия будет устанавливать наличие или отсутствие использования в диссертации результатов других лиц или соавторов без ссылок на автора и источник, а также выявлять факты фальсификации или подлога материалов диссертации либо аттестационного дела.

Чтобы создать такую комиссию, нужно собрать достаточно данных, которые указывают на использование соискателем ученой степени плагиата в диссертации. Если она создается в учреждении образования, то на принятие решения ее членам дается 14 дней. В случае если комиссию формируют по решению ВАК, решение должно быть вынесено в течение 30 дней со дня утверждения ее состава, в исключительных случаях – за 45 дней.

Положение о создании комиссии по вопросам плагиата в диссертациях вступает в силу с 17 сентября.