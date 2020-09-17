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Спецкомиссия будет искать плагиат в диссертациях белорусских ученых

17.09.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) утвердила положение о комиссии по вопросам использования в диссертациях результатов иных лиц, фальсификации либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела, документ был опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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Данное постановление ВАК № 3 от 2 сентября определяет порядок создания и деятельности комиссии, требования к ее составу, права и обязанности членов.

В документе говорится, что комиссия будет устанавливать наличие или отсутствие использования в диссертации результатов других лиц или соавторов без ссылок на автора и источник, а также выявлять факты фальсификации или подлога материалов диссертации либо аттестационного дела.

Чтобы создать такую комиссию, нужно собрать достаточно данных, которые указывают на использование соискателем ученой степени плагиата в диссертации. Если она создается в учреждении образования, то на принятие решения ее членам дается 14 дней. В случае если комиссию формируют по решению ВАК, решение должно быть вынесено в течение 30 дней со дня утверждения ее состава, в исключительных случаях – за 45 дней.

Положение о создании комиссии по вопросам плагиата в диссертациях вступает в силу с 17 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Комиссия будет определять наличие или отсутствие фактов использования в диссертации результатов других лиц и соавторов без ссылок на автора и источник.
 
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