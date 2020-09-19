Умер американский ученый Стивен Коэн, изучавший историю России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Исследователь советской и российской истории Стивен Коэн скончался в США на 82-м году жизни.

Коэн родился в Кентукки в 1938 году, но имеет европейские корни. Его дед – еврейский эмигрант из Литвы. Ученый свободно говорил по-русски благодаря частым поездкам в СССР, где регулярно общался с представителями компартии и правительства. Его научные работы в основном посвящены развитию СССР после революции 1917 года и отношениям Москвы с Вашингтоном.

Изучать историю Советского Союза Коэн начал еще в 60-х годах прошлого века в университете Индианы. Его последним местом работы были Принстонский и Нью-Йоркский университеты. По словам близких, причиной смерти стал рак легких.

"Цвет и украшение своего народа. Редчайшее опровержение расхожего тезиса "да они все там тупые", – так высказалась о смерти Коэна главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян.