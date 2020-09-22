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Проблемы с доступом к сервисам МНС могут возникнуть в Беларуси во вторник

22.09.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Проблемы с доступом к электронным налоговым сервисам могут возникнуть в Беларуси во вторник, об этом пользователей предупредили в пресс-службе министерства по налогам и сборам (МНС).

Трудности с доступом никак не связаны с какими-либо техническими проблемами. Они возможны в связи с проведением плановых работ в Республиканском центре обработки данных. Эти работы будут проводиться 22 сентября с 14:00 до 18:00.

© REUTERS / BelaPAN
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"Возможны сбои в работе сервисов электронного декларирования, личного кабинета плательщика и других сервисов, размещенных на портале МНС", - предупредили в министерстве.

Пользователям сервиса приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее в сети появились сообщения о том, что хакеры намерены взломать систему министерства по налогам и сборам. Это грозились сделать в том случае, если будут задерживать участников акций протеста.

За последние недели несколько сайтов госорганов пострадали от хакерских атак. Проблемы появились на сайте управления делами президента, Академии МВД, МВД и других. Сайт МВД недоступен до сих пор, что осложняет гражданам прохождение некоторых процедур и получение информации.

 
Теги: Минск
 
 
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Это связано с проведением плановых работ в Республиканском центре обработки данных, а не с какими-либо техническими сбоями.
 
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