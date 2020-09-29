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Отмена роуминга: белорусский мобильный оператор начал тестировать сеть

29.09.2020 17:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. На сегодняшнем пленарном заседании Форума регионов вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко рассказал, что для отмены роуминга между двумя странами нужно досогласовать вопросы между операторами. Один из крупнейших белорусских мобильных провайдеров, тем временем, начал тестировать роуминговый трафик, сообщили Sputnik в пресс-службе оператора связи. 

© CC0 / Pixabay/Pexels
Вице-премьер Беларуси: отмена роуминга в Союзном государстве пока на паузе

"Сейчас компания проводит подготовительные мероприятия в связи с изменением условий оказания услуг роуминга на территории Союзного государства. На данном этапе завершается тестирование пропуска роумингового трафика, в ходе которого проверяется его корректность выделения из единого потока международного обмена данными", ― рассказала Sputnik специалист отдела корпоративных коммуникаций оператора мобильной связи Елена Станкевич.

Итоговые сроки изменения условий оказания услуг роуминга на территории Союзного государства, предполагающие снижение тарифов на некоторые виды услуг, будут озвучены уполномоченными представителями органов государственного управления, добавила представитель компании.

Идея отмены роуминга между Россией и Беларусью впервые была озвучена именно на Форуме регионов. На своем последнем совещании, которое прошло 25 сентября, министерства связи двух стран обещали к 1 октября уже принципиально решить этот вопрос (технически это еще займет какое-то время).

 
Теги: Минск
 
 
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Профильные министерства Беларуси и России сейчас работают над отменой роуминга, тема стала одной из главных на VII Форуме регионов двух стран, который в эти дни...
 
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