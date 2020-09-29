Ботсвана и Руанда опередили Беларусь в скорости мобильного интернета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен ― Sputnik. Беларусь в этом списке опустилась на два пункта ― со 120-го на 122-е место. Всего в рейтинге 140 стран, где есть мобильный интернет. Данные приводит международное исследовательское агентство Ookla.

Сейчас скорость белорусского мобильного интернета составляет 15,91 Мбит/с, при этом средняя скорость в мире ― 10,99 Мбит/с. Первые три места занимают Южная Корея (113,01 Мбит/с), Китай (111,26 Мбит/с) и ОАЭ (111,13 Мбит/с). На соседних с Беларусью строчках рейтинга расположились Парагвай (121-е место) и Гана (123-е).

В то же время Беларусь поднялась в рейтинге по скорости фиксированного (проводного или беспроводного) интернета и сейчас занимает 50-ю позицию (70,84 Мбит/с). Здесь с нашей страной соседствуют Эстония (49-е место) и Саудовская Аравия (51-е). В топе рейтинга расположились Сингапур (218,07 Мбит/с), Гонконг (205,69 Мбит/с) и Румыния (175,39 Мбит/с).

Кстати, в мире остались только две страны, которые до сих пор сохраняют монополию в 4G (через инфраструктурного оператора) ― Беларусь и Руанда. Остальные страны работают по принципу конкуренции, и частоты 4G доступны всем операторам.

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