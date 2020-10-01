Россия приняла меры для защиты трафика после отмены роуминга с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее снизить риски мошенничества, связанного с подменой трафика во время международных звонков, сообщает пресс-служба правительства.

"Постановление правительства, подготовленное Минцифры, вносит изменения в Правила присоединений сетей электросвязи. Действующее законодательство дополняется определением услуги завершения международного вызова на сеть российского оператора (входящего международного трафика)", - говорится в официальном сообщении.

В российском правительстве обратили внимание, что в настоящее время подмена трафика остается одной из основных проблем, требующих решения в связи предстоящим внедрением комфортных абонентских тарифов и последующей отмены роуминга в Союзном государстве.

"Российские операторы связи при пропуске международного трафика сталкиваются с проблемой подмены А-номера (номера вызывающего абонента). Это может происходить как на территории иностранного государства, так и на территории нашей страны. В результате международный вызов "маскируется" под междугородний или местный, а абонентский номер вызывающего абонента не идентифицируется как номер сети связи иностранного государства", - поясняется в документе.

Получается, что осуществляющий вызов абонент не может быть идентифицирован, что в свою очередь делает возможным распространение фрода (вид мошенничества – Sputnik), что нарушает интересы и абонентов и операторов связи.

После того, как российские и белорусские операторы снизят ставки интерконнекта (сумма, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора вне своей сети) в ходе подготовки к отмене роуминга, это может создать дополнительные возможности для мошенничества.

"Устранение пробелов в действующем законодательстве о связи позволит обеспечить полную идентификацию международного вызова, инициированного с территории иностранного государства и завершаемого на территории России в сетях российских операторов связи, а значит, снизить риски подмены трафика", - резюмировали в кабмине.

Роуминг обсудили на Минске

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на пленарном заседании Форума регионов сообщил, что для отмены роуминга между двумя странами нужно досогласовать вопросы между операторами.

Отвечая на вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, когда будет отменен роуминг между двумя странами, он отметил, что все темы, которые затрагивались на форуме, находятся под пристальным вниманием.

По его словам, министерства связи двух стран сейчас работают над отменой роуминга.

"Нам осталось окончательное досогласование вопросов между операторами. Этот вопрос назревал, чтобы его разрешить к нашему форуму", – констатировал вице-премьер Беларуси.

Игорь Петришенко констатировал, что пока получилось так, что профильные ведомства "взяли еще небольшую паузу. Я думаю этот вопрос мы обязательно решим".

В свою очередь Валентина Матвиенко попросила приложить усилия, чтобы роуминг между нашими странами был отменен к Новому году – это стало бы подарком гражданам двух стран.