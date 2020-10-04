В работе Telegram произошел сбой – Беларуси это тоже коснулось

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Пользователи Telegram из ряда стран, включая Беларусь и Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, соответствующие данные были опубликованы на сайте Downdetector, который мониторит проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 23:43 по минскому времени. Больше всего жалоб касалось невозможности подключиться к мессенджеру (91%) и проблем с отправкой сообщений (8%).

К настоящему времени проблемы устранены, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении его работы после временного сбоя и принес извинения пользователям.

В своем комментарии по поводу случившегося Дуров заявил, что проблема была вызвана неисправностью оборудования.

Telegram – популярный мессенджер, который позволяет обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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