SpaceX отменила пуск ракеты Falcon с интернет-спутниками Starlink

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Американская компания SpaceX из-за погодных условий отменила пуск ракеты Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.

Запуск должен был пройти в понедельник 5 октября в 14:51 по минскому времени с космодрома Канаверал в штате Флорида.

"Мы отменяем сегодняшнюю миссию Starlink", – сообщила SpaceX в Twitter за четверть часа до расчетного времени старта.

We are standing down from today's Starlink mission due to weather violations on the Range. The team is setting up for a launch opportunity tomorrow at 7:29 a.m. EDT; weather forecast is 70% favorable for liftoff — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2020

В компании отметили, что новое время пуска назначено на 14:29 вторника 6 октября.

Starlink – это спутниковая сеть, которая способна обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет. Планируется, что на орбите Земли разместятся более 40 тысяч спутников. В SpaceX оценивают затраты на реализацию данного проекта в десять миллиардов долларов.