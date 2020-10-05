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SpaceX отменила пуск ракеты Falcon с интернет-спутниками Starlink

05.10.2020 16:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Американская компания SpaceX из-за погодных условий отменила пуск ракеты Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.

Запуск должен был пройти в понедельник 5 октября в 14:51 по минскому времени с космодрома Канаверал в штате Флорида.

"Мы отменяем сегодняшнюю миссию Starlink", – сообщила SpaceX в Twitter за четверть часа до расчетного времени старта.

В компании отметили, что новое время пуска назначено на 14:29 вторника 6 октября.

Starlink – это спутниковая сеть, которая способна обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет. Планируется, что на орбите Земли разместятся более 40 тысяч спутников. В SpaceX оценивают затраты на реализацию данного проекта в десять миллиардов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В компании SpaceX отметили, что новое время пуска ракеты Falcon 9 назначено на 14:29 вторника 6 октября.
 
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