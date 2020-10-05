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SpaceX отменила пуск ракеты Falcon с интернет-спутниками Starlink
05.10.2020 16:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Американская компания SpaceX из-за погодных условий отменила пуск ракеты Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
Запуск должен был пройти в понедельник 5 октября в 14:51 по минскому времени с космодрома Канаверал в штате Флорида.
"Мы отменяем сегодняшнюю миссию Starlink", – сообщила SpaceX в Twitter за четверть часа до расчетного времени старта.
В компании отметили, что новое время пуска назначено на 14:29 вторника 6 октября.
Starlink – это спутниковая сеть, которая способна обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет. Планируется, что на орбите Земли разместятся более 40 тысяч спутников. В SpaceX оценивают затраты на реализацию данного проекта в десять миллиардов долларов.
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В компании SpaceX отметили, что новое время пуска ракеты Falcon 9 назначено на 14:29 вторника 6 октября.
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