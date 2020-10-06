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Apple может 13 октября представить новый iPhone 5G

07.10.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Американская компания Apple на своем сайте опубликовала приглашение на мероприятие, запланированное на 13 октября, в рамках которого может состояться презентация новой линейки смартфонов iPhone.

© REUTERS / APPLE INC
Компания Apple представила новую модель iPad

Корпорация сообщает, что данное мероприятие начнется в 23:00 по минскому времени.

Ожидается, что компания покажет iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max либо iPhone 12 mini. Устройства будут оснащены 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экранами, а также поддерживать стандарт мобильной связи 5G.

В сентябре Apple провела ежегодное представление своих новинок. Однако впервые с 2012-го осенняя презентация прошла без показа новой линейки iPhone – в ходе онлайн-трансляции из Купертино показали только новые модели часов Apple Watch и планшета iPad.

Корпорация Apple, которая была основана в 1976 году, производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны, умные часы, а также программное обеспечение. Месяц назад ее капитализация достигла рекордной отметки в 2 триллиона долларов, однако на фоне отсутствия ожидаемых новинок за три недели компания потеряла в стоимости более 500 миллиардов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые модели iPhone американская компания должна была показать еще в сентябре, однако этого не произошло.
 
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