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Apple может 13 октября представить новый iPhone 5G
07.10.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Американская компания Apple на своем сайте опубликовала приглашение на мероприятие, запланированное на 13 октября, в рамках которого может состояться презентация новой линейки смартфонов iPhone.
© REUTERS / APPLE INC
Корпорация сообщает, что данное мероприятие начнется в 23:00 по минскому времени.
Ожидается, что компания покажет iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max либо iPhone 12 mini. Устройства будут оснащены 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экранами, а также поддерживать стандарт мобильной связи 5G.
В сентябре Apple
Корпорация Apple, которая была основана в 1976 году, производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны, умные часы, а также программное обеспечение. Месяц назад ее капитализация достигла рекордной отметки в
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Новые модели iPhone американская компания должна была показать еще в сентябре, однако этого не произошло.
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