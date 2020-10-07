Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. "Цифра" сейчас идет во все отрасли, в том числе в сферу работы с землей, с недвижимостью, сказал заместитель премьер-министра Александр Субботин во время посещения Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру, сообщили в пресс-службе правительства.

По словам Субботина, белорусские власти идут в направлении упрощения законов и технического совершенствования работы Государственного комитета по имуществу.

Нужно знать, где имущество

"Хотелось бы, чтобы человек, которому нужна справка, регистрация или переоформление документов, мог сделать это максимально комфортно для себя и быстро, минимально сталкиваясь с чиновничьим миром", - отметил вице-премьер.

При этом он выразил мнение, что переход к цифровизации самых разных отраслей отечественной экономики станет приоритетным в ближайшие пять лет.

"Цифра" сейчас идет во все отрасли, в том числе в сферу работы с землей, с недвижимостью. Мы подходим к тому моменту, когда начинает разрабатываться беспилотный транспорт - пассажирский, для сельского хозяйства, развивается точное земледелие", - констатировал Субботин.

После чего добавил, что таким образом получается огромное количество, работающих приложений, которыми может воспользоваться в работе своих электронных ресурсов Госкомимущество. Потому что в совокупности это позволит эффективно управлять имуществом.

"Для этого нужно как минимум знать, где это имущество находится, в каком состоянии, что с ним можно сделать - сдать в аренду, продать или просто избавляться от него. Сегодня все отслеживается онлайн", - напомнил заместитель главы правительства.

Контроль из космоса

"Говоря об одной из важнейших разработок, которая сейчас имеется в системе Госкомимущества, земельно-информационной системе, вице-премьер отметил, что она позволяет решать задачи по информационному обеспечению и автоматизации землеустройства", - отметили в пресс-службе правительства.

Данные, заложенные в систему, могут применяться при изъятии и предоставлении земельных участков, переводе земель из одной категории или вида в другие.

Теперь в информационной системе будет вплотную использоваться проведение мониторинга земель по данным аэро- и космосъемки. Это послужит также ведению государственного земельного кадастра, формированию отчета о состоянии и использовании земельных ресурсов страны.

В пресс-службе правительства обратили внимание, что теперь аграрии получат доступ к инструментам для ведения книги истории полей, получения почвенной карты. Белорусские сельскохозяйственные предприятия будут иметь информацию по кадастровой оценке и агрохимическим показателям земель вплоть до уровня отдельного рабочего участка.

В свою очередь председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич сообщил, в Беларуси планируют создать Национальный геопортал пространственных данных.

"То есть будет разработана единая программа, при этом пользователь сможет выбирать себе необходимые данные, они будут выдаваться в онлайн-режиме. Соответственно, это позволит автоматизировать многие процессы", - заверил он.