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БелАЭС дали разрешение на физические эксперименты на первом энергоблоке
08.10.2020 18:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Белорусской АЭС выдали разрешение на выполнение физических экспериментов на малой мощности на первом энергоблоке, об этом сообщили в пресс-службе Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора).
© Photo : Белорусская АЭС
"Коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющего приступить к переходу на минимально контролируемый уровень мощности и проведению физических экспериментов на малой мощности реактора энергоблока № 1", – говорится в сообщении.
Кроме того, Островецкая АЭС получила право выполнять работы по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.
"Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность", – пояснили в ведомстве.
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Кроме того, Островецкой АЭС получила право на выполнение работ по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.
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