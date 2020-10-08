БелАЭС дали разрешение на физические эксперименты на первом энергоблоке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Белорусской АЭС выдали разрешение на выполнение физических экспериментов на малой мощности на первом энергоблоке, об этом сообщили в пресс-службе Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора).

"Коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющего приступить к переходу на минимально контролируемый уровень мощности и проведению физических экспериментов на малой мощности реактора энергоблока № 1", – говорится в сообщении.

Кроме того, Островецкая АЭС получила право выполнять работы по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.

"Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность", – пояснили в ведомстве.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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