Космонавты снова не смогли найти причину утечки воздуха на МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Американское устройство в отсеке модуля "Звезда" не смогло обнаружить место утечки воздуха на Международной космической станции, следует из трансляции NASA.

Российские космонавты ранее уже использовали для поиска утечки американскую инфракрасную камеру, однако из-за отсутствия опыта работы с ней не добились успеха.

В четверг американский механический индикатор не обнаружил ничего в "протекающей" камере российского модуля "Звезда". На ночь люк в отсек закроют, но в нем оставят камеры GoPro и кусочки салфеток, которые может притянуть к месту утечки.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019-го. В августе 2020 года ее скорость возросла в пять раз, поэтому были проведены исследовательские работы, которые позволили выяснить, что негерметична промежуточная камера модуля "Звезда". В "Роскосмосе" заявляют, что это опасности для экипажа МКС не представляет.

В настоящее время на МКС находятся американский астронавт Кристофер Кэссиди и российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.