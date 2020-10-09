Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с голодом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Норвежский Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе.

Всемирная продовольственная программа — крупнейшая в мире гуманитарная организация, поставляющая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания для нуждающихся. Она основана в 1963 году как часть системы ООН. Программе поручено оказывать помощь неимущим и развивающимся странам в борьбе с голодом и нищетой.

В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах. Но и этого мало – в 2019 году голод был острой проблемой для 135 миллионов человек в мире.

Церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться 10 декабря в Осло, из-за пандемии перенесут из городской ратуши в Университет Осло, где мероприятие проходило с 1947 по 1989 год. В ратуше премия вручалась на протяжении более чем 30 лет.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. За это время 25 организаций становились ее лауреатами.