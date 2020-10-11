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Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС перенесли на ноябрь
11.10.2020 10:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon состоится не ранее ноября, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАСА.
Ранее в НАСА сообщали, что запуск пилотируемого корабля к МКС состоится 31 октября.
© Sputnik / РИА Новости
"Запуск миссии SpaceX Crew-1 к МКС теперь запланирован на период не ранее начала-середины ноября, что дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных", - говорится в пресс-релизе.
На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.
Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX, совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА в конце мая и вернулся на Землю в начале августа.
Предварительно испытание корабля признали успешным, сейчас специалисты анализируют все полученные в ходе тестового полета данные.
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Перенос дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных.
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