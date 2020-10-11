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На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
11.10.2020 10:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Управляемая цепная реакция деления началась в реакторе первого энергоблока
"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", - уточнили в профильном ведомстве.
При этом особое внимание обратили на тот факт, что "таким образом положено начало жизненного цикла реактора".
Теперь в самом ближайшем времени на первом энергоблоке будет проведено комплексное исследование, которое призвано подтвердить надежность и безопасность реактора.
"Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны", - добавили в пресс-службе.
Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").
Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Следующим этапом должен стать энергетический пуск первого энергоблока и его включение в энергосистему республики.
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