На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Управляемая цепная реакция деления началась в реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции , сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе министерства энергетики.

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", - уточнили в профильном ведомстве.

При этом особое внимание обратили на тот факт, что "таким образом положено начало жизненного цикла реактора".

Теперь в самом ближайшем времени на первом энергоблоке будет проведено комплексное исследование, которое призвано подтвердить надежность и безопасность реактора.

"Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны", - добавили в пресс-службе.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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