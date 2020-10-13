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Экипаж МКС будет искать "дырку" в модуле с помощью ваты

14.10.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) с помощью ваты попробует обнаружить место утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

© Sputnik / РИА Новости
Места утечки воздуха на МКС заделают пластилином

На ночь камеру модуля изолируют, в ней уже установили две камеры GoPro, которые будут фиксировать перемещения самодельных индикаторов в микропотоках воздуха, создаваемых в результате утечки.

Космонавты возьмут вату из тампонов, чтобы не использовать синтетику, которая может притягиваться к корпусу станции.

Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов. В "Роскосмосе" пояснили, что это не опасно для экипажа и мешает полету станции в пилотируемом режиме. Однако если экипаж не сможет длительное время устранять проблему, то на МКС придется доставлять дополнительные объемы воздуха.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

 
Теги: Минск
 
 
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На ночь камеру модуля изолируют, в ней уже установили две камеры GoPro, которые будут фиксировать перемещения самодельных индикаторов.
 
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