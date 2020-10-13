Компания Apple презентовала новую модель iPhone

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Американская компания Apple провела презентацию, на которой показала модель нового смартфона iPhone 12.

Как и предполагалось, главной особенность гаджета стала поддержка сетей 5G.

iPhone 12 оснащен дисплеем OLED с новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield. Телефон стал на 11% тоньше и на 15% меньше и легче предыдущей 11-й версии.

Дизайн iPhone 12 из-за плоских краев напоминает смартфоны четвертой и пятой моделей, а также новое поколение планшетов iPad.

У смартфона, как и у предшественника, есть двойная камера. Для нее предусмотрена новая функция Smart HDR 3, которая позволяет снимать против источников света. По информации компании, в обновленной камере также улучшен режим ночной съемки.

© REUTERS / BROOKS KRAFT/APPLE Тим Кук на презентации в Купертино

Диагональ дисплея iPhone 12 – 6,1 дюйма. В продажу смартфон поступит в пяти цветах – белом, черном, красном, синем и зеленом.