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Компания Apple презентовала новую модель iPhone

14.10.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Американская компания Apple провела презентацию, на которой показала модель нового смартфона iPhone 12.

© REUTERS / APPLE INC
Компания Apple представила новую модель iPad

Как и предполагалось, главной особенность гаджета стала поддержка сетей 5G.

iPhone 12 оснащен дисплеем OLED с новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield. Телефон стал на 11% тоньше и на 15% меньше и легче предыдущей 11-й версии.

Дизайн iPhone 12 из-за плоских краев напоминает смартфоны четвертой и пятой моделей, а также новое поколение планшетов iPad.

У смартфона, как и у предшественника, есть двойная камера. Для нее предусмотрена новая функция Smart HDR 3, которая позволяет снимать против источников света. По информации компании, в обновленной камере также улучшен режим ночной съемки.

© REUTERS / BROOKS KRAFT/APPLE
Тим Кук на презентации в Купертино

Диагональ дисплея iPhone 12 – 6,1 дюйма. В продажу смартфон поступит в пяти цветах – белом, черном, красном, синем и зеленом.

 
Теги: Минск
 
 
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Дизайн iPhone 12 из-за плоских краев напоминает смартфоны четвертой и пятой моделей, а также новое поколение планшетов iPad.
 
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