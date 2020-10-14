Студия Synesis столкнулась с травлей из-за системы распознавания лиц

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Венчурная студия Synesis, занимающаяся среди прочего разработкой системы видеоаналитики, ответила на критику в Telegram-каналах.

В Telegram-каналах компания столкнулась с критикой из-за сотрудничества с государственными службами. По мнению авторов канала, разрабатываемые компанией инструменты помогают сотрудникам силовых ведомств в идентификации участников несанкционированных массовых мероприятий.

"Система видеоаналитики Synesis предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер. Она не может быть использована для анализа фото и видео из любых других источников, не подключенных к платформе, включая мобильные телефоны, видеокамеры, социальные сети", - отметили в компании.

Из описания проекта компании Kipod, размещенного на сайте студии, следует, что компания стремится сделать эффективнее традиционные системы видеонаблюдения благодаря разработкам в сфере искусственного интеллекта. Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видео-данных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения.

К разработанной компанией платформе подключены онлайн-камеры, установленные на железнодорожном вокзале Минска и в метрополитене. Там подчеркнули, что разработка компании является коммерческим продуктом и создается главным образом для зарубежных рынков.

"Платформа используется в США, Великобритании, России и не имеет специальной функциональности для белорусского рынка", - отметили в компании.Там также призвали остановить призывы к травле сотрудников и заверили, что каждый из них переживает за настоящее и будущее страны.

Напомним, это не первое яблоко раздора в IT-сфере, причиной которого стали протестные акции в Беларуси. На минувшей неделе американская компания Apple потребовала от Telegram отключить три белорусских канала, в которых граждане собирают личную информацию о белорусских правоохранителях и чиновниках. Публикация такой информации может спровоцировать насилие, пояснил Дуров требования Apple.

И хоть сам основатель Telegram полагает, что каналы должны продолжить свое существование, у Apple в подобных ситуациях весьма строгие правила, которые не предусматривают определенного выбора.