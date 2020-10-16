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Новые правила Twitter: скажите спасибо хакерам

16.10.2020 10:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Сервис микроблогов Twitter меняет правила распространения материалов, полученных хакерами, после выхода публикации газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Теперь у таких постов будет специальная пометка, а ссылки, которыми делятся пользователи соцсети, не будут подвергаться блокировке, сообщили в компании.

© REUTERS / Carlos Barria
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Ранее в Twitter заявили, что доступ к публикациям New York Post о Хантере Байдене был ограничен, поскольку в них присутствовали изображения, содержащие личную информацию.

Представитель руководства компании Twitter по юридическим вопросам Виджая Гадде сообщила, что сервис пересматривает политику в отношении материалов, полученных хакерами, в ответ на "значительную реакцию аудитории".

"Итак, что меняется? 1. Мы больше не будем удалять контент, полученный при помощи взлома, если его непосредственно не распространяют хакеры или сотрудничающие с ними. 2. Мы будем помечать твиты для указания контекста, вместо блокирования ссылок, которыми делятся в Twitter", – говорится в сообщении Гадде в соцсети.

По словам Гадде, обновления политики в отношении материалов, полученных кибервзломщиками, стоит ждать в ближайшие дни.

Она отметила также, что другие правила Twitter в отношении хакерских материалов, включая запреты на распространение "частной информации" и манипуляцию данными, продолжат действовать.

Так, вице-президент Twitter по глобальным коммуникациям Брэндон Боррман заявил каналу CNBC, что ссылки на статью New York Post по-прежнему будут заблокированы, так как в материале содержатся изображения с адресами электронной почты и номерами телефонов.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Ранее газета New York Post обнародовала электронное письмо, как утверждается, сыну Джо Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, в котором тот благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти сообщения противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что он не имел отношения к работе сына на Burisma.

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Теги: Минск
 
 
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