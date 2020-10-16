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Минэнерго: первый энергоблок БелАЭС готов на 98%
16.10.2020 11:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 98%, уже в начале ноября на нем начнется энергетический пуск, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
"Уже проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. Сейчас на завершающей стадии находится этап физического пуска, когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", – сказал глава Минэнерго, выступая на Форуме по развитию электромобильности E-Mobility 2020.
По его словам, в ноябре начнется энергетический пуск первого блока, т.е. производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны.
"Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года", – сказал министр.
На втором энергоблоке БелАЭС строительно-монтажные работы выполнены на 75%, проводится индивидуальное опробование основного технологического оборудования.
"Ввод блока в эксплуатацию запланирован на 2022 год", – проинформировал глава Минэнерго.
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Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%.
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