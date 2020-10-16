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Минэнерго: первый энергоблок БелАЭС готов на 98%

16.10.2020 11:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 98%, уже в начале ноября на нем начнется энергетический пуск, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

"Уже проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. Сейчас на завершающей стадии находится этап физического пуска, когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", – сказал глава Минэнерго, выступая на Форуме по развитию электромобильности E-Mobility 2020.

По его словам, в ноябре начнется энергетический пуск первого блока, т.е. производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны.

"Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года", – сказал министр.

На втором энергоблоке БелАЭС строительно-монтажные работы выполнены на 75%, проводится индивидуальное опробование основного технологического оборудования.

"Ввод блока в эксплуатацию запланирован на 2022 год", – проинформировал глава Минэнерго.

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Теги: Минск
 
 
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Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%.
 
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