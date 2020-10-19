Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Обновления для персональных компьютеров, работающих на ОС Windows 10, могут полностью вывести устройства из строя, сообщил портал TechRadar

Речь идет о вышедших 13 октября обновлениях KB4577671 и KB4579311. Они были выпущены для исправления выявленных ранее ошибок и уязвимостей в системе.

Как сообщают пользователи, некоторые из них вообще не смогли установить апдейт, у других возникли различные проблемы с компьютерами – от исчезновения звука до краха системы ("синий экран смерти").

В компании Microsoft в настоящее время не рекомендуют устанавливать данные обновления и обещают разобраться, почему происходят сбои.