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Очередное обновление Windows 10 "убивает" компьютеры

19.10.2020 19:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Обновления для персональных компьютеров, работающих на ОС Windows 10, могут полностью вывести устройства из строя, сообщил портал TechRadar

© CC BY 2.0 / DobaKung / Windows 10 Devices
Microsoft просит пользователей удалить последнее обновление Windows 10

Речь идет о вышедших 13 октября обновлениях KB4577671 и KB4579311. Они были выпущены для исправления выявленных ранее ошибок и уязвимостей в системе.

Как сообщают пользователи, некоторые из них вообще не смогли установить апдейт, у других возникли различные проблемы с компьютерами – от исчезновения звука до краха системы ("синий экран смерти").

В компании Microsoft в настоящее время не рекомендуют устанавливать данные обновления и обещают разобраться, почему происходят сбои.

 
Теги: Минск
 
 
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В компании Microsoft в настоящее время не рекомендуют устанавливать данные обновления и обещают разобраться, почему происходят сбои.
 
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