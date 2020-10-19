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Очередное обновление Windows 10 "убивает" компьютеры
19.10.2020 19:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Обновления для персональных компьютеров, работающих на ОС Windows 10, могут полностью вывести устройства из строя, сообщил портал TechRadar
Речь идет о вышедших 13 октября обновлениях KB4577671 и KB4579311. Они были выпущены для исправления выявленных ранее ошибок и уязвимостей в системе.
Как сообщают пользователи, некоторые из них вообще не смогли установить апдейт, у других возникли различные проблемы с компьютерами – от исчезновения звука до краха системы ("синий экран смерти").
В компании Microsoft в настоящее время не рекомендуют устанавливать данные обновления и обещают разобраться, почему происходят сбои.
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В компании Microsoft в настоящее время не рекомендуют устанавливать данные обновления и обещают разобраться, почему происходят сбои.
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