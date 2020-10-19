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Компания Nokia построит сеть 4G на Луне

20.10.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Финская компания Nokia построит на Луне сеть 4G, сообщили в корпорации.

© CC0 / Pixabay / Ponciano
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"Лаборатории Nokia будут использованы для создания и развертывания первого сверхкомпактного LTE-решения на поверхности Луны в конце 2022 года", – говорится в заявлении.

Лунная сеть будет в том числе обеспечивать удаленное управление вездеходами, навигацию и потоковую передачу видео высокого разрешения. Она будет состоять из базовой станции и радиочастотных антенн.

Nokia Corporation – финская телекоммуникационная компания, производящая оборудование для фиксированных, мобильных, широкополосных и IP-сетей. Ее штаб-квартира находится в городе Эспоо. Операционная прибыль компании в прошлом году составила два миллиарда евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Лунная сеть будет в том числе обеспечивать удаленное управление вездеходами, навигацию и потоковую передачу видео высокого разрешения.
 
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