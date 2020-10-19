Компания Nokia построит сеть 4G на Луне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Финская компания Nokia построит на Луне сеть 4G, сообщили в корпорации.

"Лаборатории Nokia будут использованы для создания и развертывания первого сверхкомпактного LTE-решения на поверхности Луны в конце 2022 года", – говорится в заявлении.

Лунная сеть будет в том числе обеспечивать удаленное управление вездеходами, навигацию и потоковую передачу видео высокого разрешения. Она будет состоять из базовой станции и радиочастотных антенн.

Nokia Corporation – финская телекоммуникационная компания, производящая оборудование для фиксированных, мобильных, широкополосных и IP-сетей. Ее штаб-квартира находится в городе Эспоо. Операционная прибыль компании в прошлом году составила два миллиарда евро.