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Роскосмос: размер трещины в модуле МСК – 4 сантиметра
21.10.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Госкорпорация "Роскосмос" подтвердила, что размеры трещины в модуле "Звезда" составляют до четырех сантиметров, сообщило
"Подтверждаем, что размер трещины – до 4 сантиметров. Станции и экипажу ничего не угрожает", – сказали корпорации.
Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. В августе 2020-го ее скорость увеличилась в пять раз. Экипаж МКС дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы определить, где именно находится "дырка".
Позже выяснилось, что место утечки расположено
Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков и Иван Вагнер, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.
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Трещину, которую обнаружили в середине октября с помощью чаинок, временно заклеили термостойким скотчем.
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