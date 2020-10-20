Роскосмос: размер трещины в модуле МСК – 4 сантиметра

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Госкорпорация "Роскосмос" подтвердила, что размеры трещины в модуле "Звезда" составляют до четырех сантиметров, сообщило РИА Новости .

"Подтверждаем, что размер трещины – до 4 сантиметров. Станции и экипажу ничего не угрожает", – сказали корпорации.

Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. В августе 2020-го ее скорость увеличилась в пять раз. Экипаж МКС дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы определить, где именно находится "дырка".

Позже выяснилось, что место утечки расположено в промежуточной камере модуля "Звезда" . Трещина была обнаружена в середине октября с помощью чаинок – ее временно заклеили термостойким скотчем.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков и Иван Вагнер, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.