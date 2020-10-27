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Пуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС состоится 14 ноября
28.10.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции запланирован на 14 ноября, сообщило агентство NASA.
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Ранее ожидалось, что запуск пилотируемого корабля к МКС состоится 31 октября, однако отправку астронавтов на станцию
Сообщается, что пуск ракеты Falcon 9 намечен на субботу 14 ноября на 19:49 по времени восточного побережья США (03:49 воскресенья 15 ноября по минскому времени).
Корабль должен будет доставить на МКС японца Соичи Ногучи, а также трех американских астронавтов – Майкла Хопкинса, Виктора Гловераи Шеннон Уокер.
Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX, совершил первый успешный испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами NASA в конце мая и вернулся на Землю в начале августа.
Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков и Иван Вагнер, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.
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Космический корабль Crew Dragon должен будет доставить на МКС одного японского и трех американских астронавтов.
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