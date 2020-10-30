Пробный пуск турбины энергоблока № 1 выполнен на БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Пробный пуск турбины энергоблока № 1 выполнен на Белорусской атомной станции, сообщила пресс-служба корпорации Росатом.

"Специалисты выполнили одну из самых важных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии – вывод на номинальные обороты холостого хода (без включения в сеть) роторов турбогенератора", – сказали в корпорации.

По словам директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина, турбоагрегат выведен на номинальные обороты.

"Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть", – уточнил он.

Ядерное топливо было загружено в первый реактор БелАЭС 7 августа, 11 октября он был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Сейчас на блоке идет поэтапный подъем мощности (до 40%).

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Запуск первого реактора предварительно запланирован на 7 ноября текущего года.

Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

Читайте также: