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Завершение строительства российского сегмента МКС перенесли – "Роскосмос"

03.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Запуск научно-энергетического модуля, который станет завершением строительства российского сегмента МКС, планируется в 2024 году, об этом сообщил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев.

Ранее сообщилось, что модуль с ракетой-носителем "Протон-М" будет запущен с "Байконура" в 2023-м.

YouTube / Roscosmos Media
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"Мы надеемся, что этот модуль у нас получится запустить в 2024 году", - рассказал Данеев в ходе встречи в честь 20-летия полета станции в пилотируемом режиме.

Первоначально запуск модуля предполагалось произвести в 2015-м. Он создается для обеспечения энергетической независимости российского сегмента станции от американского. Проектировщики предусмотрели в нем дополнительные места для научных экспериментов, а также тренажер и зоны хранения грузов.

На данный момент российский сегмент МКС состоит из пяти модулей. Планируется, что в будущем году к станции будут отправлены лабораторный модуль "Наука" и узловой "Причал".

Ранее МКС предполагалось использовать до 2015 года, однако затем было решено эксплуатировать ее сначала до 2020-го, а позже и до 2024-го. А сейчас обсуждается возможность работать на станции примерно до 2030 года.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас российский сегмент станции состоит из пяти модулей, в будущем году к нему планируется пристыковать еще два.
 
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