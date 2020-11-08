Первый в Беларуси дом с автономной электрокотельной построили под Гомелем

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 8 ноя – Sputnik. Пятиэтажный дом с электрической системой отопления и подогрева воды сдали в эксплуатацию в поселке Большевик, расположенном в 20 километрах от Гомеля, передает Sputnik.

От других подобных многоэтажек в стране он отличается тем, что электрокотлы и бойлеры расположены в подвальном помещении, а не в каждой квартире.

Строительство велось семь месяцев, возводил новый дом Гомельский домостроительный комбинат по заказу управления капитального строительства района.

"Котельная практически бесшумна и не причинит неудобств жильцам первого этажа. Суммарная мощность предназначенных для отопления дома котлов – 210 кВт. Для подогрева воды работает еще один котел мощностью 55 кВт. Постоянное присутствие оператора в подвале не требуется, так как смонтирована сложная контрольная автоматика", – сказал генеральный директор комбината Александр Гончаров.

© Sputnik Анна Соколова Подвал в доме напичкан "умным" оборудованием

Дом – арендный, жилье в нем распределят среди жителей Гомельского района. В каждой из 60 квартир уложены полы, поклеены обои, есть электроплита. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в здании – 25 рублей в месяц.

Претендовать на заключение договора аренды могут в первую очередь нуждающиеся в улучшении жилищных условий из Гомельского района. В их числе также многодетные семьи, переселенцы из ветхого жилья, сироты.

© Sputnik Анна Соколова В каждой квартире установлены тепловые счетчики, а на батареях — регуляторы

Как сообщил Sputnik заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский, строительство домов новой концепции на Гомельщине продолжится. С предприятием "Гомельэнерго" на ближайшие два года согласован график приведения к новым требованиям электросетей и подстанций в местах перспективной застройки. Одним из первых крупных микрорайонов, который полностью будет питаться от автономных электрокотельных, станет массив в Петрикове, куда заселятся специалисты калийного комбината.