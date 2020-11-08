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"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Беларуси

09.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Российская корпорация "Росатом" готова принять участие в строительстве второй атомной электростанции на территории Беларуси, если Минск примет такое решение, заявил генеральный директор компании Алексея Лихачева.

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Среди условий Росатома – сокращение сроков строительства и оптимизация стоимости возведения АЭС.

О том, что Беларуси может понадобиться вторая станция, накануне запуска АЭС в Островце заявил президент Александр Лукашенко.

"Мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире… В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, … еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость", – сказал Лихачев в эфире канала СТВ.

Торжественный пуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 7 ноября, в промышленную эксплуатацию его планируется запустить в первом квартале будущего года. В день запуска блока Лукашенко и Лихачев обсудили возможность создания в Беларуси дочернего предприятия "Росатома" и возможность строительства дополнительных реакторов на БелАЭС.

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Теги: Минск
 
 
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Для этого Минску нужно оптимизировать стоимость строительства станции и сократить сроки реализации проекта.
 
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