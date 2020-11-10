Транспорт будущего: в США испытали вакуумный поезд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Первые пассажиры в минувшие выходные испытали капсулу вакуумного поезда Hyperloop ("гиперпетля" - Sputnik), сообщило издание The Verge .

"Впервые два человека проехали на гиперпетле по почти безвоздушной трубе со скоростью 100 миль в час (примерно 160 километров в секунду - Sputnik)", отмечается в сообщении.

Компания-производитель поезда заявляет, что провела ранее более 400 тестов вакуумного поезда без людей, сообщает The Verge.

Пассажирами стали два человека - технический директор и соучредитель Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Первые испытатели разместились в капсуле под названием "Пегас", после чего капсулу перевели в воздушный шлюз, воздух внутри закрытой вакуумной трубки был удален. Затем "Пегас" разогнали до 160 километров в час - на этой скорости поезд прошел через туннель длиной 500 метров.



Hyperloop впервые был испытан живыми пассажирами VIRGIN HYPERLOOP © REUTERS /



Первые пассажиры - технический директор и соучредитель Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан VIRGIN HYPERLOOP © REUTERS / 1 / 2 VIRGIN HYPERLOOP © REUTERS / Hyperloop впервые был испытан живыми пассажирами

Планируется, что транспортное средство будущего вместит в себя большее количество пассажиров - до 28 человек. Специальные костюмы для передвижения на "гиперпетле" им не понадобятся.

Идейный вдохновитель и основатель проекта - Илон Маск - в 2012 году предположил, что аэродинамические алюминиевые капсулы могут перемещаться по почти безвоздушной трубе со скоростью авиалайнера (до 1200 километров в час). Эти трубы, по задумке Маска, могли бы быть построены между городами. Знаменитый инженер назвал это "пятым видом транспорта" и предположил, что поездка на таком поезде из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско займет всего 30 минут. Идея захватила воображение инженеров и инвесторов по всему миру.

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