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Транспорт будущего: в США испытали вакуумный поезд

10.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Первые пассажиры в минувшие выходные испытали капсулу вакуумного поезда Hyperloop ("гиперпетля" - Sputnik), сообщило издание The Verge.

"Впервые два человека проехали на гиперпетле по почти безвоздушной трубе со скоростью 100 миль в час (примерно 160 километров в секунду - Sputnik)", отмечается в сообщении.

© AFP 2020 / WIN MCNAMEE
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Компания-производитель поезда заявляет, что провела ранее более 400 тестов вакуумного поезда без людей, сообщает The Verge.

Пассажирами стали два человека - технический директор и соучредитель Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Первые испытатели разместились в капсуле под названием "Пегас", после чего капсулу перевели в воздушный шлюз, воздух внутри закрытой вакуумной трубки был удален. Затем "Пегас" разогнали до 160 километров в час - на этой скорости поезд прошел через туннель длиной 500 метров.

  • Транспорт будущего: в США испытали вакуумный поезд
    Hyperloop впервые был испытан живыми пассажирами
    © REUTERS / VIRGIN HYPERLOOP
  • Транспорт будущего: в США испытали вакуумный поезд
    Первые пассажиры - технический директор и соучредитель Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан
    © REUTERS / VIRGIN HYPERLOOP
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© REUTERS / VIRGIN HYPERLOOP
Hyperloop впервые был испытан живыми пассажирами

Планируется, что транспортное средство будущего вместит в себя большее количество пассажиров - до 28 человек. Специальные костюмы для передвижения на "гиперпетле" им не понадобятся.

Идейный вдохновитель и основатель проекта - Илон Маск - в 2012 году предположил, что аэродинамические алюминиевые капсулы могут перемещаться по почти безвоздушной трубе со скоростью авиалайнера (до 1200 километров в час). Эти трубы, по задумке Маска, могли бы быть построены между городами. Знаменитый инженер назвал это "пятым видом транспорта" и предположил, что поездка на таком поезде из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско займет всего 30 минут. Идея захватила воображение инженеров и инвесторов по всему миру.

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Теги: Минск
 
 
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Детище Илона Маска - Hyperloop - впервые протестировали реальные пассажиры, скорость поезда достигла 160 километров в час.
 
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