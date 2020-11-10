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Росатом и Беларусь рассматривают строительство еще одной АЭС
10.11.2020 09:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Возможность возведения второй в Беларуси АЭС обсуждается с белорусскими властями, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам атомной отрасли на сайте госкорпорации.
"Сейчас с руководством Республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", заявил Лихачев.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусский энергоблок - первая постройка поколения "три плюс" в Европе вне территории России, сообщил Лихачев. "Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей", - считает глава Росатома.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "уйти от зависимости от углеводородов". Для этого белорусский лидер предложил построить в стране еще одну АЭС.
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Президент Беларуси ранее также заявлял о желании возвести еще одну атомную электростанцию в стране.
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