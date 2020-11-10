Росатом и Беларусь рассматривают строительство еще одной АЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Возможность возведения второй в Беларуси АЭС обсуждается с белорусскими властями, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам атомной отрасли на сайте госкорпорации.

"Сейчас с руководством Республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", заявил Лихачев.

Белорусский энергоблок - первая постройка поколения "три плюс" в Европе вне территории России, сообщил Лихачев. "Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей", - считает глава Росатома.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "уйти от зависимости от углеводородов". Для этого белорусский лидер предложил построить в стране еще одну АЭС.

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