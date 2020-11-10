|
Минэнерго подтвердило остановку поставки энергии с БелАЭС
10.11.2020 16:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Поставки электроэнергии от Белорусской атомной станции в энергосистему республики приостановлены, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.
© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
Ранее в понедельник 9 ноября министерство распространило сообщение, в котором говорилось, что на БелАЭС проводились испытания, в ходе которых выяснилось, что отдельное электротехническое измерительное оборудование на первом блоке
"Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск", – сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что в программе предусмотрен режим снижения мощности генератора (вплоть до нулевой) для испытаний и необходимых работ, в том числе доводки и наладки оборудования – именно это происходит сейчас на станции.
"Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", – заверили в Минэнерго.
Энергетический пуск БелАЭС
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе пуска первого энергоблока предусмотрен режим снижения мощности генератора – вплоть до нулевой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)