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Минэнерго подтвердило остановку поставки энергии с БелАЭС

10.11.2020 16:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Поставки электроэнергии от Белорусской атомной станции в энергосистему республики приостановлены, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
Ситуация на БелАЭС не сказывается на ядерной безопасности в стране

Ранее в понедельник 9 ноября министерство распространило сообщение, в котором говорилось, что на БелАЭС проводились испытания, в ходе которых выяснилось, что отдельное электротехническое измерительное оборудование на первом блоке нужно заменить.

"Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск", – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что в программе предусмотрен режим снижения мощности генератора (вплоть до нулевой) для испытаний и необходимых работ, в том числе доводки и наладки оборудования – именно это происходит сейчас на станции.

"Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", – заверили в Минэнерго.

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября. Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала ядерной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны.

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Теги: Минск
 
 
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В программе пуска первого энергоблока предусмотрен режим снижения мощности генератора – вплоть до нулевой.
 
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