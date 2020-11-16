ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Космонавты откроют на МКС люк, запечатанный 11 лет назад

17.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков для выхода за борт МКС откроют люк, который был запечатан 11 лет назад.

© REUTERS / Joe Skipper
Первый за 9 лет: SpaceX запустили американский комический корабль на МКС
15

Выход в открытый космос космонавты впервые совершат из модуля "Поиск", ранее это делалось из модуля "Пирс", однако в следующем году его отделят от станции.

"Первая задача – проверить на модуле МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" – Sputnik) функционирование системы шлюзования и выхода через выходной люк, который не открывался около 11 лет", – рассказал Рыжиков.

Космонавт также добавил, что экипаж МКС готов к работам по обеспечению герметичности люка и различным нештатным ситуациям.

Ожидается, что выход в космос Кудь-Сверчкова и Рыжикова продлится около пяти с половиной часов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космонавты заверили, что экипаж МКС готов к работам по обеспечению герметичности люка и различным нештатным ситуациям.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Рогозин ищет владельца "Бурана", который хранится на Байконуре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика