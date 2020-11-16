Космонавты откроют на МКС люк, запечатанный 11 лет назад

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков для выхода за борт МКС откроют люк, который был запечатан 11 лет назад.

Выход в открытый космос космонавты впервые совершат из модуля "Поиск", ранее это делалось из модуля "Пирс", однако в следующем году его отделят от станции.

"Первая задача – проверить на модуле МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" – Sputnik) функционирование системы шлюзования и выхода через выходной люк, который не открывался около 11 лет", – рассказал Рыжиков.

Космонавт также добавил, что экипаж МКС готов к работам по обеспечению герметичности люка и различным нештатным ситуациям.

Ожидается, что выход в космос Кудь-Сверчкова и Рыжикова продлится около пяти с половиной часов.