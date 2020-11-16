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Космонавты откроют на МКС люк, запечатанный 11 лет назад
17.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков для выхода за борт МКС откроют люк, который был запечатан 11 лет назад.
© REUTERS / Joe Skipper
Выход в открытый космос космонавты впервые совершат из модуля "Поиск", ранее это делалось из модуля "Пирс", однако в следующем году его отделят от станции.
"Первая задача – проверить на модуле МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" – Sputnik) функционирование системы шлюзования и выхода через выходной люк, который не открывался около 11 лет", – рассказал Рыжиков.
Космонавт также добавил, что экипаж МКС готов к работам по обеспечению герметичности люка и различным нештатным ситуациям.
Ожидается, что выход в космос Кудь-Сверчкова и Рыжикова продлится около пяти с половиной часов.
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Космонавты заверили, что экипаж МКС готов к работам по обеспечению герметичности люка и различным нештатным ситуациям.
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