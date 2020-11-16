Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пытается найти владельца космического корабля "Буран", который хранится на Байконуре, об этом сам Рогозин написал в Twitter в ответ на вопрос одного из подписчиков.

"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось", - написал глава "Роскосмоса".

Речь здесь идет о втором экземпляре "Бурана", который находился в монтажном корпусе в готовности к полету почти на 100%. Он должен был отправиться к станции "Мир" в 1991 году.

Первый "Буран", который стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, был разрушен в 2002 году конструкциями крыши монтажно-испытательного комплекса на космодроме "Байконур".

Единственный полет корабля-ракетоплана "Буран" состоялся 15 ноября 1988 года . В ходе полета корабль сделал два витка вокруг Земли за 205 минут. При этом "Бураном" в полете управляла автоматика с помощью бортового оборудования. Это полет стал мировым рекордом.

Читайте также:

"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь

Белорус Новицкий рассказал , какой флаг возьмет с собой в космос

, какой флаг возьмет с собой в космос Экипаж МКС записал поздравление к 20-летию заселения станции - видео