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Рогозин ищет владельца "Бурана", который хранится на Байконуре
17.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пытается найти владельца космического корабля "Буран", который хранится на Байконуре, об этом сам Рогозин написал в Twitter в ответ на вопрос одного из подписчиков.
"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось", - написал глава "Роскосмоса".
© REUTERS / Joe Skipper
Речь здесь идет о втором экземпляре "Бурана", который находился в монтажном корпусе в готовности к полету почти на 100%. Он должен был отправиться к станции "Мир" в 1991 году.
Первый "Буран", который стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, был разрушен в 2002 году конструкциями крыши монтажно-испытательного комплекса на космодроме "Байконур".
Единственный полет корабля-ракетоплана "Буран"
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Выяснилось, что космический корабль принадлежит частному лицу в Казахстане, однако пока его поиски успехом не увенчались.
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