Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Япония в марте отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора, сообщает агентство "Киодо".

Спутник выведет на орбиту российский "Союз. Пуск будет осуществляться с космодрома Байконур. Длина и высота спутника - 6 метров, ширина - 11 метров, весит космический аппарат 175 кг.

В ходе своей первой тестовой миссии спутник-уборщик, используя специальные магнитные панели, будет притягивать к себе космический мусор. Затем он зайдет в атмосферу и сгорит вместе с собранными предметами.

Япония и ранее заявляла о намерении "очистить" космос от мусора. Так, Японское агентство аэрокосмических исследований планировало создать спутник, который при помощи лазера сможет уничтожать мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор, дрейфующие на околоземной орбите. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.