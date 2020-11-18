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Япония "почистит" космос

18.11.2020 10:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Япония в марте отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора, сообщает агентство "Киодо".

© Photo : Роскосмос
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Спутник выведет на орбиту российский "Союз. Пуск будет осуществляться с космодрома Байконур. Длина и высота спутника - 6 метров, ширина - 11 метров, весит космический аппарат 175 кг.

В ходе своей первой тестовой миссии спутник-уборщик, используя специальные магнитные панели, будет притягивать к себе космический мусор. Затем он зайдет в атмосферу и сгорит вместе с собранными предметами.

Япония и ранее заявляла о намерении "очистить" космос от мусора. Так, Японское агентство аэрокосмических исследований планировало создать спутник, который при помощи лазера сможет уничтожать мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор, дрейфующие на околоземной орбите. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.

 
Теги: Минск
 
 
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Японский спутник-мусоросборщик на орбиту доставит российский "Союз", запуск состоится с космодрома Байконур.
 
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