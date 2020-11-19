Российские космонавты провели работы на МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос для ремонта системы терморегуляции в грузовом модуле "Заря", которая пристыкована к МКС, трансляцию вел "Роскосмос".

Космонавты провели за бортом станции 6 часов 47 минут.

До того, как выйти в космос, россияне проверили герметичность выходного люка модуля "Поиск". Это было нужно для того, чтобы из него осуществить выход. С 2009 года, когда модуль пристыковали к станции, люк не использовался. Сначала космонавты осмотрели резиновые уплотнения люка, открыли и закрыли его, а затем проверили герметичность, заполнив модуль воздухом. К работам россияне приступили только после того, как убедились в герметичности люка.

После выхода за борт корабля открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель, у космонавтов не получилось.

Российские космонавты переключили антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и сняли с "Пирса" соединительные разъемы, которые два года подвергались условиям космического вакуума. Кроме того, был заменен планшет эксперимента "Импакт" по изучению влияния выбросов из сопел двигателей ориентации служебного модуля "Звезда".

Также был проведен осмотр станции снаружи в месте, где в "Звезде" была обнаружена трещина, однако ничего примечательного там замечено не было.

Ранее планировалось, что космонавты очистят иллюминатор модуля "Звезда". В процессе работы задание поменяли – нужно было почистить люк "Поиска", однако на эти работы не хватило времени.

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