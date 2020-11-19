Один из самых больших в мире радиотелескопов Аресибо прекращает работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Национальный научный фонд США (NSF) принял решение о выведении из эксплуатации знаменитого радиотелескопа обсерватории Аресибо, расположенного в Пуэрто-Рико, сообщил ресурс LiveScience.

Это было сделано из опасений, что после обрыва в 2020 году двух тросов, поддерживающих 900-тонную платформу над чашей телескопа, его конструкция стала нестабильна и отремонтировать без чрезмерного риска ее невозможно.

"Наша цель состояла в том, чтобы найти способ сохранить телескоп, не подвергая риску чью-либо жизнь. Однако после получения и рассмотрения инженерных оценок мы не нашли пути, который позволил бы нам сделать это безопасно", – заявил на пресс-конференции Шон Джонс, помощник директора Управления математических и физических наук NSF.

По информации инженеров, даже попытки стабилизации кабелей телескопа могут привести к ускорению его разрушения. Сейчас специалисты предполагают, что уже в ближайшем времени конструкция рухнет сама.

Радиотелескоп Аресибо, диаметр чаши которого составляет 300 метров, функционирует уже более 56 лет: до ввода в эксплуатацию Китаем телескопа FAST он считался самым крупным радиотелескопом в мире. На обсерватории был определен период вращения Меркурия, были открыты первые экзопланеты. Посредством этого телескопа в 1974 году к шаровому звездному скоплению M13 был отправлен радиосигнал "послание Аресибо".