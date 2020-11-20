Огромный и очень дорогой астероид приближается к Земле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Огромный астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров приближается к Земле, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

К нашей планете астероид приблизится 29 ноября – минимальное расстояние составит более четырех миллионов километров (в 11 больше дистанции до Луны). Таким образом, отмечают ученые, астероид не представляет опасности угрозы для Земли, несмотря на то, что относится к потенциально опасным, так как пересекает орбиту планеты.

Но интересен он другим: по оценке базы данных Asterank, где собраны данные о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 153201 (2000 WO107) оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.