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Огромный и очень дорогой астероид приближается к Земле

21.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Огромный астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров приближается к Земле, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

© CC0 / Pixabay / Free-Photos
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К нашей планете астероид приблизится 29 ноября – минимальное расстояние составит более четырех миллионов километров (в 11 больше дистанции до Луны). Таким образом, отмечают ученые, астероид не представляет опасности угрозы для Земли, несмотря на то, что относится к потенциально опасным, так как пересекает орбиту планеты.

Но интересен он другим: по оценке базы данных Asterank, где собраны данные о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 153201 (2000 WO107) оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые оценили не только его гигантские размеры, но многомиллиардную стоимость из-за большого количества ископаемых, которыми обладает астероид.
 
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