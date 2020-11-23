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Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google из-за запрещенных сайтов

24.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Роскомнадзор возбудил дело в отношении американской компании Google LLC из-за повторного нарушения закона, такая информация следует из Кодекса об административных правонарушениях России.

По информации Роскомнадзора, дело возбуждено из-за повторного нарушения закона - неудаление из выдачи в поиске интернет-порталов с запрещенной информацией.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ранее ведомство выявило в поиске Google информацию о сайтах, доступ к которым в России ограничен – это, к примеру, интернет-ресурсы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. Компания не предоставила возражений на акт Роскомнадзора, составленный по поводу неудаления ресурсов из поиска.

"Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа", - говорится в сообщении ведомства.

Американской компании грозит штраф до 5 миллионов российских рублей, что составляет около 66 тысяч долларов.

Как отмечает Роскомнадзор, в среднем поисковая система не удаляет из выдачи до 30% контента, который считается опасным.

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Теги: Минск
 
 
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Компании грозит крупный штраф за присутствие в поисковой выдаче информации о запрещенных интернет-ресурсах.
 
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