|
Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google из-за запрещенных сайтов
24.11.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Роскомнадзор возбудил дело в отношении американской компании Google LLC из-за повторного нарушения закона, такая информация следует из Кодекса об административных правонарушениях России.
По информации Роскомнадзора, дело возбуждено из-за повторного нарушения закона - неудаление из выдачи в поиске интернет-порталов с запрещенной информацией.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Ранее ведомство выявило в поиске Google информацию о сайтах, доступ к которым в России ограничен – это, к примеру, интернет-ресурсы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. Компания не предоставила возражений на акт Роскомнадзора, составленный по поводу неудаления ресурсов из поиска.
"Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа", - говорится в сообщении ведомства.
Американской компании грозит штраф до 5 миллионов российских рублей, что составляет около 66 тысяч долларов.
Как отмечает Роскомнадзор, в среднем поисковая система не удаляет из выдачи до 30% контента, который считается опасным.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании грозит крупный штраф за присутствие в поисковой выдаче информации о запрещенных интернет-ресурсах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)