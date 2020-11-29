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Мобильный интернет в Минске опять заработал
29.11.2020 17:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Ограничения по доступу к мобильному интернету в Минске сняты, жители и гости столицы оставались без него сегодня чуть менее четырех с половиной часов.
Проблемы с доступом к мобильному интернету наблюдаются по воскресеньям регулярно – в эти дни проходят наиболее массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси.
© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
Оператор А1 сообщил, что по состоянию на 15:50 услуга восстановлена в полном объеме.
Сегодня около 11:00 в компании МТС сообщили, что доступ к сети
В свою очередь оператор А1 пояснил, что пропускная способность мобильного интернета снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".
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Минчане и гости столицы сегодня без мобильного интернета оставались меньше – трафиком можно пользоваться уже около четырех вечера.
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