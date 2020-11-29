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Мобильный интернет в Минске опять заработал

29.11.2020 17:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Ограничения по доступу к мобильному интернету в Минске сняты, жители и гости столицы оставались без него сегодня чуть менее четырех с половиной часов.

Проблемы с доступом к мобильному интернету наблюдаются по воскресеньям регулярно – в эти дни проходят наиболее массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси.

© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
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Оператор А1 сообщил, что по состоянию на 15:50 услуга восстановлена в полном объеме.

Сегодня около 11:00 в компании МТС сообщили, что доступ к сети был ограничен "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

В свою очередь оператор А1 пояснил, что пропускная способность мобильного интернета снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане и гости столицы сегодня без мобильного интернета оставались меньше – трафиком можно пользоваться уже около четырех вечера.
 
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