Мобильный интернет в Минске опять заработал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Ограничения по доступу к мобильному интернету в Минске сняты, жители и гости столицы оставались без него сегодня чуть менее четырех с половиной часов.

Проблемы с доступом к мобильному интернету наблюдаются по воскресеньям регулярно – в эти дни проходят наиболее массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси.

Оператор А1 сообщил, что по состоянию на 15:50 услуга восстановлена в полном объеме.

Сегодня около 11:00 в компании МТС сообщили, что доступ к сети был ограничен "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

В свою очередь оператор А1 пояснил, что пропускная способность мобильного интернета снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".