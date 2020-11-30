ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые выяснили, когда Солнечная система перестанет существовать

01.12.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Ученые из трех американских вузов на основании компьютерного моделирования выяснили, когда перестанет существовать Солнечная система, их выводы были опубликованы в издании The Astronomical Journal.

© Sputnik
Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Надо работой трудились исследователи из Калифорнийского университета, Калифорнийского технологического института и Мичиганского университета. Они благодаря цифровой модели сумели узнать, что станет с планетами системы, когда Солнце превратится сначала в красного гиганта, поглотив ближние планеты, в том числе Землю, а потом в белого карлика, потеряв при этом половину своей массы.

Из-за уменьшения массы Солнца орбиты планет-гигантов значительно расширятся и станут нестабильными, что приведет к "расшатыванию" системы. В течение 30 миллиардов лет ее покинут Юпитер и Сатурн, а в следующие 100 миллиардов – остальные "выжившие" планеты.

Таким образом, Солнечная система перестанет существовать именно через 100 миллиардов лет: эта цифра куда меньше, чем планировалось ранее.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи сумели узнать, что станет с планетами системы, когда Солнце превратится в красного гиганта, а потом в белого карлика.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика