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Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно сел на Луне

01.12.2020 19:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил успешную посадку на поверхности Луны для сбора образцов грунта спутника Земли, сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

© RUPTLY
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"Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны", – говорится в сообщении.

Возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" был запущен утром 24 ноября, цель его миссии – посадка на Луне, сбор образцов грунта и возвращение с ними на землю. Планируется, что на все эти операции потребуется 23 дня.

"Чанъэ-5" должен доставить на Землю приблизительно два килограмма реголита. Китайский зонд является первым за последние 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны. Если миссия завершится успешно, КНР стане третьим государством после США и СССР, кто смог осуществить подобное.

 
Теги: Минск
 
 
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Возвращаемый космический аппарат "Чанъэ-5" должен доставить на Землю приблизительно два килограмма реголита.
 
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