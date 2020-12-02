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Китайцы на Луне: "Чанъэ-5" начал сбор грунта для амбициозного проекта

02.12.2020 09:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Возвращаемая беспилотная станция КНР "Чанъэ-5" приступила к сбору реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны, об этом сообщила Китайская национальная космическая корпорация в среду.

© RUPTLY
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Если все сложится успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

"Модули  космического беспилотника  приступили  к бурильным работам и упаковке образцов. В ближайшее время "Чанъэ-5" также будет собирать реголит с поверхности при помощи специальных автоматизированных щупальцев", - сообщает китайская космическая корпорация.

Накануне на орбиту был выведен автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта.

Всего планируется собрать два килограмма лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

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Теги: Минск
 
 
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Космический беспилотник вскоре возвращается на Землю, но перед этим ему надо набрать пару килограммов лунного грунта для исследований.
 
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