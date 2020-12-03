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Amazon придумал, как следить за вами еще лучше и знать, носите ли вы маску

03.12.2020 10:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Компания Amazon хочет продавать технологии, которые позволят отслеживать, соблюдаете ли вы нормы социального дистанцирования и пользуетесь ли средствами индивидуальной защиты, пишет BBC.

Речь идет и о наблюдении за тем, как сотрудники соблюдают эти правила на рабочих местах, и о мониторинге, к примеру, покупателей в магазине.

Для этого нужно дооснастить уже существующие камеры видеонаблюдения, и пользоваться уже разработанными приложениями.

Так, новая разработка может помочь подсчитать количество покупателей в очереди, отследить их передвижения, проверить длину очереди в магазине розничной торговли. А на заводе или любом другом рабочем месте технологию можно использовать, чтобы "немедленно получать уведомления о любых потенциальных проблемах или небезопасных ситуациях".

Конгресс профсоюзов Великобритании отмечает, что нужно помнить и о потенциальном негативном влиянии таких разработок на самих сотрудников. В частности, нужно не забывать о праве работника на неприкосновенность частной жизни и праве на защиту личных данных.

Amazon следит за тобой?

В некоммерческой организации по защите гражданских прав и конфиднциальности Big Brother Watch считают, что Amazon использует социальное дистанцирование как предлог для оправдания сбора данных.

Amazon уже сталкивался с проверками из-за контроля сотрудников на своих складах.

Согласно докладу Института открытых рынков, который приводит dev.by, работники фирмы находятся под постоянным контролем руководства, подвергаются дискриминации и рискуют быть уволенными по неизвестным причинам.

Также Amazon устанавливает камеры наблюдения на рабочих местах. По заявлениям компании, это сделано для уменьшения количества краж. Исследователи утверждают, что обширная сеть камер также позволяет руководству компании "отслеживать каждый шаг работника".

 

 
Теги: Минск
 
 
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Amazon планирует продавать технологию, которая поможет компаниям узнавать, носят ли их сотрудники маску и соблюдают ли социальную дистанцию. Сторонники сохранения...
 
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