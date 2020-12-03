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Китай взял себе чуть-чуть Луны
03.12.2020 18:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Китайский зонд "Чанъэ-5" (Chang'e 5 ) завершил сбор образцов грунта с поверхности Луны, говорится в сообщении Национального космического управления КНР.
Миссия Chang'e 5 была запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка на Луну состоялась 1 декабря. К слову, для Китая это уже третья успешная посадка зонда на поверхность Луны.
"Спустя 19 часов работы на видимой стороне поверхности Луны аппарат "Чанъэ-5" успешно завершил автоматический сбор образцов грунта с поверхности Луны в 22:00 2 декабря по пекинскому времени (17:00 по минскому – Sputnik)", - говорится в сообщении.
Аппарат упаковал и поместил пробы в специальном отделе модуля для взлета. Всего на борту взлетного аппарата находится примерно два килограмма образцов вулканического происхождения.
© AP / Guo Cheng/Xinhua
Доставка реголита на планету намечена на третью неделю декабря, 16 или 17 декабря. Но до этого китайские специалисты должны впервые в истории космических исследований КНР провести автоматический отбор образцов грунта на другом небесном теле, осуществить взлет с поверхности Луны и стыковку двух модулей на лунной орбите.
Интересно, что последний раз успешно грунт с Луны доставляли в 1970-х годах СССР и США. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
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Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Последний раз такое делали США и СССР в 70-е годы прошлого века.
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