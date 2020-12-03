Китай взял себе чуть-чуть Луны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Китайский зонд "Чанъэ-5" (Chang'e 5 ) завершил сбор образцов грунта с поверхности Луны, говорится в сообщении Национального космического управления КНР.

Миссия Chang'e 5 была запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка на Луну состоялась 1 декабря. К слову, для Китая это уже третья успешная посадка зонда на поверхность Луны.

"Спустя 19 часов работы на видимой стороне поверхности Луны аппарат "Чанъэ-5" успешно завершил автоматический сбор образцов грунта с поверхности Луны в 22:00 2 декабря по пекинскому времени (17:00 по минскому – Sputnik)", - говорится в сообщении.

Аппарат упаковал и поместил пробы в специальном отделе модуля для взлета. Всего на борту взлетного аппарата находится примерно два килограмма образцов вулканического происхождения.

Доставка реголита на планету намечена на третью неделю декабря, 16 или 17 декабря. Но до этого китайские специалисты должны впервые в истории космических исследований КНР провести автоматический отбор образцов грунта на другом небесном теле, осуществить взлет с поверхности Луны и стыковку двух модулей на лунной орбите.

Интересно, что последний раз успешно грунт с Луны доставляли в 1970-х годах СССР и США. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.