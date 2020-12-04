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Путин прокомментировал, может ли искусственный интеллект стать президентом
04.12.2020 15:57 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Искусственный интеллект никогда не заменит человека, убежден президент России.
"Возможно ли восстание машин? Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины", – сказал Путин на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.
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Российский лидер считает, что искусственный интеллект пока не сможет стать президентом, так как не обладает "состраданием и совестью".
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