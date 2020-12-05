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Зонд "Хаябуса-2" отправил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу

05.12.2020 09:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Японский зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу, прямую трансляцию из центра управления ведет Японское аэрокосмическое агентство JAXA.

© CC0 / Pixabay / pen_ash
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Планируется, что капсула достигнет планеты и упадет в Австралии вечером в субботу, около 21:00.Спуск будут отслеживать по сигналам встроенного радиомаяка пять антенн, а также радары специализированного судна и самолета. После приземления на поиски капсулы отправятся вертолет и беспилотный летательный аппарат.

Следующим этапом станет транспортировка контейнера в Японию, где его планируется вскрыть в лаборатории JAXA.

Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида, чтобы взять пробы грунта и пыли. Был создан первый в мире рукотворный кратер на поверхности астероида, что позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Зонду "Хаябуса-2" "обстрелял" поверхность астероида, создав искусственный кратер.

Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке ее образования и появлению жизни. В марте прошлого года ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что также стало событием в истории освоения человеком космического пространства.

Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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После успешной операции по отделению капсулы японские специалисты теперь выведут зонд за пределы орбиты Земли - "Хаябуса-2" направится к следующему месту...
 
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