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Эксперт рассказал, с чем могут быть связаны сбои в работе Telegram в Беларуси
06.12.2020 13:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек - Sputnik. Сбои в работе мессенджера Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, такое мнение высказал глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Пользователи в Минске и ряде других городов Беларуси
"На уровне провайдеров локально можно остановить практически любой сервис, поэтому здесь никакого rocket science нет, и вопрос только в том, захочет ли сервис сам обходить эти блокировки, как это было в России во время борьбы с Роскомнадзором", – говорит Поярков, комментируя проблему
Он также добавил, что остается под вопросом, захотят ли пользователи воспользоваться VPN и смогут ли они это сделать.
Напомним, на воскресенье запланирована традиционная акция протеста несогласных с итогами президентских выборов в Беларуси, свои действия протестующие координируют через Telegram.
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Пользователи в Минске и ряде других городов Беларуси жалуются на проблемы с доступом к мессенджеру в воскресенье, 6 декабря.
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