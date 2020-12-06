Эксперт рассказал, с чем могут быть связаны сбои в работе Telegram в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Сбои в работе мессенджера Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, такое мнение высказал глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Пользователи в Минске и ряде других городов Беларуси жалуются на проблемы с доступом к этому мессенджеру. Сложности с приложением возикли как у клиентов операторов и мобильной, и фиксированной связи, в том числе у тех, кто пользуется услугами госпредприятия "Белтелеком". При этом приложение работает через VPN-сервисы.

"На уровне провайдеров локально можно остановить практически любой сервис, поэтому здесь никакого rocket science нет, и вопрос только в том, захочет ли сервис сам обходить эти блокировки, как это было в России во время борьбы с Роскомнадзором", – говорит Поярков, комментируя проблему РИА Новости .

Он также добавил, что остается под вопросом, захотят ли пользователи воспользоваться VPN и смогут ли они это сделать.

Напомним, на воскресенье запланирована традиционная акция протеста несогласных с итогами президентских выборов в Беларуси, свои действия протестующие координируют через Telegram.