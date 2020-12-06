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Ракета Falcon 9 стартовала с кораблем Dragon и грузом для МКС

07.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал с беспилотным кораблем Dragon и грузом для Международной космической станции.

© Photo : NASA
Космический грузовик Dragon прибыл на МКС

Пуск Falcon 9 состоялся в 19:17 по минскому времени: накануне ее старт отложили из-за погодных условий.

Ракета выведет на орбиту корабль Dragon, его стыковка с МКС запланирована на вечер понедельника. Корабль доставит на станцию около трех тонн груза – предметы первой необходимости, еду и материалы для научных экспериментов. Главный груз в полете – модуль Bishop airlock,  его установят на внешней поверхности МКС для запуска спутников.

Dragon будет оставаться на МКС до января, а затем вернется на Землю. Сейчас на станции уже находится прибывший в ноябре на орбиту пилотируемый Crew Dragon, который доставил на станцию астронавтов.

 
Теги: Минск
 
 
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Ракета выведет на околоземную орбиту корабль Dragon, его стыковка с МКС запланирована на вечер понедельника.
 
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