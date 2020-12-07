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Ракета Илона Маска отправила на МКС три тонны груза – и провизию тоже

07.12.2020 11:59 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Илон Маск отправил на МКС провизию и предметы первой необходимости. Но главное – материалы для научных экспериментов. Всего – около трех тонн груза!

© CC0 / Pixabay / pen_ash
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Груз находился на беспилотном корабле Dragon.

"Дракон" будет оставаться на МКС около месяца. А в январе его планируют вернуть на Землю с 2,3 тонны отработанных материалов. И, конечно, с результатами научных экспериментов.

А на МКС, как предполагается, "встретятся" сразу два корабля Dragon. Там уже находится прибывший на орбиту в ноябре пилотируемый Crew Dragon. Новый "дракон" – его беспилотный двойник. Он будет стыковаться со станцией напрямую, минуя этап так называемого швартования, когда аппарат "захватывает" механический манипулятор станции.

Новый корабль рассчитан на пять повторных космических полетов. Одно из отличий от предшественника – по возвращении на Землю он будет совершать посадку в Атлантическом, а не в Тихом океане. Это нужно, чтобы сократить время доставки с орбиты биологических и требующих скорейшего возвращения в лаборатории на Земле материалов.

Смотрите на видео, как ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал.

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Смотрите на видео, как ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал. А с ней – беспилотный корабль Cargo Dragon, в который вместились и предметы первой необходимости, и...
 
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