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Космический "грузовик" Dragon прибыл на МКС

08.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX стыковался в автоматическом режиме с Международной космической станицей.

© RUPTLY
Ракета Илона Маска отправила на МКС три тонны груза – и провизию тоже

Dragon запустили с мыса Канаверал во Флориде в воскресенье 6 декабря. В нем находится около трех тонн грузов, включая новый внешний модуль станции.

Стыковка МКС и "грузовика" произошла в 21:40 по минскому времени, в этот момент станция находилась над южной частью Индийского океана.

Планируется, что экипаж станции откроет люк корабля во вторник, тогда же начнутся работы по разгрузке Dragon.

Прибывший на МКС корабль является грузовым вариантом пилотируемой модели Dragon. Примечательно, что сейчас на орбите находятся два аппарата компании SpaceX – грузовик и пилотируемый, который в ноябре доставил на станцию астронавтов.

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что экипаж станции откроет люк корабля во вторник, тогда же начнутся работы по разгрузке Dragon.
 
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