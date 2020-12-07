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Космический "грузовик" Dragon прибыл на МКС
08.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX стыковался в автоматическом режиме с Международной космической станицей.
Dragon
Стыковка МКС и "грузовика" произошла в 21:40 по минскому времени, в этот момент станция находилась над южной частью Индийского океана.
Планируется, что экипаж станции откроет люк корабля во вторник, тогда же начнутся работы по разгрузке Dragon.
Прибывший на МКС корабль является грузовым вариантом пилотируемой модели Dragon. Примечательно, что сейчас на орбите находятся два аппарата компании SpaceX – грузовик и пилотируемый, который в ноябре доставил на станцию астронавтов.
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Планируется, что экипаж станции откроет люк корабля во вторник, тогда же начнутся работы по разгрузке Dragon.
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